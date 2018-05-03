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Çorum'da halk 'gizemli kız'ın geldiği mezarlığa gitti

Neredeyse 1 haftadır Çorum'daki bir mezarlıkta görüldüğü belirtilen gizemli kızı merak eden halk, mezarlığa gitti.

İHA | 03.05.2018 - 06:13..
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Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta görüldüğü söylenen gizemli kızı duyanlar geç saatlerde mezarlığın önünde toplandı. Çekirdeğini alıp gelen vatandaşlar, polisin önlem aldığı çalışmaları izlerken, gizemli kızı bekledi.

Çorum'da halk 'gizemli kız'ın geldiği mezarlığa gitti


GİZEMLİ KIZ BU KEZ GELMEDİ

Ulu Mezarlık’ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı.

Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi.

Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.

Çorum'da halk 'gizemli kız'ın geldiği mezarlığa gitti VİDEO

Çorum'da halk 'gizemli kız'ın geldiği mezarlığa gitti

 

ÇEKİRDEKLE GİZEMLİ KIZI BEKLEDİLER

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti. Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Çorum'da halk 'gizemli kız'ın geldiği mezarlığa gitti

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