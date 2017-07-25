Çorum'da iş makinesi devrildi

Çorum Belediyesince Gazi Caddesi'nde kent meydanı yapılacak alanda bulunan İl Genel Meclisine ait 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

OPERATÖR YARALANDI

Binanın arka tarafındaki toprak yığınının üzerinde çalışma yapan operatör Necmi Aydın idaresindeki iş makinesi devrildi. Operatör Aydın, şantiyede çalışan diğer işçiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.

Yıkım yapan iş makinesi devrildi VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aydın'ın kullandığı iş makinesinin devrilmesi, kaza sırasında çevredeki bir apartmanın balkonunda oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.