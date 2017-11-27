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Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, gelişigüzel park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi.

DHA | 27.11.2017 - 13:53..
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Çorum'da Çepni Mahallesi Aynalı Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı daireden dumanların çıktığını görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için apartmanın bulunduğu sokağa girmek istedi. Ancak yola gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle itfaiye aracı sokağa giremedi.

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

ARAÇLARIN SAHİPLERİ BULUNAMADI

Bunun üzerine park halindeki araçların sürücüleri aranmaya başlandı. İtfaiye ekibi ise araçtan inip yangın tüpüyle daireye ulaşarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Park halindeki bazı araçların sahipleri bulunamayınca polis ekipleri devreye girdi.

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

ARAÇLARI KENARA İTTİLER

Çevredekilerin de yardımıyla polis ekipleri park halindeki 5 otomobili iterek kenara çekip, yolu açtı. Yolun açılmasıyla apartmanın önüne giden itfaiye aracından sıkılan suyla yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangının binanın kazan dairesineki kaloriferi yakmak için bodrum katına istiflenen odunların tutuşmasından çıktığı, dumanın apartman boşluğundan dairelere ulaştığı belirtildi.

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

Çorum'da itfaiyenin önünü açmak için araçları ittiler

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