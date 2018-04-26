taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.232
USD
4,0687
EURO
4,9529
ALTIN
173,00
PETR
74,7800

Çorum'da jeotermal saha ihalesi düzenlenecek

Çorum'un Bayat ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

AA | 26.04.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Projeler

fa

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE EDİLECEK

Buna göre, Çorum'un Bayat ilçesindeki 4 bin 900 hektarlık Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne ait 016 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat miktarı 3 bin 944 lira ve ihale bedeli 131 bin 467 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası
Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna tutulacak.
Haydarpaşa Garı'ndaki yangının izleri siliniyor
İstanbul'un simgelerinden biri olarak anılan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sonlanmak üzere.
Kayaşehir'e metro hattı inşa edilecek
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.
Yenikapı'ya inşa edilecek limanın ihalesi 8 Mayıs'ta
Yenikapı miting alanının yanına inşa edilecek kruvaziyer limanının ihalesi 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Proje, şirket izinleri alındıktan 355 gün içerisinde tamamlanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

346
Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

88
Rusya Ermenistan'da da kaybetti

Rusya Ermenistan'da da kaybetti

28
İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

170
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

240
Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

179
AK Partili belediye başkanları toplandı

AK Partili belediye başkanları toplandı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM