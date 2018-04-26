Çorum'da jeotermal saha ihalesi düzenlenecek

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE EDİLECEK

Buna göre, Çorum'un Bayat ilçesindeki 4 bin 900 hektarlık Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne ait 016 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat miktarı 3 bin 944 lira ve ihale bedeli 131 bin 467 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.