Çorum'da kaçak içki üretilen bağ evine operasyon

Bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir bağ evinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Karakaya mahallesinde bir eve oprasyon düzenledi.

Operasyonda bin 60 litre kaçak şarap ile 60 litre rakı ile içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.K. adlı şahıs ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken kaçak içkilere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



