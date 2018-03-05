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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

Çorum Kargı'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil tarlaya uçtu. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İHA | 05.03.2018 - 16:32..
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Tosya istikametinden, Samsun yönüne gitmekte olan H.A. (60) yönetimindeki 41 BM 611 plakalı otomobil, Beygircioğlu mevkisine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafından bulunan çeltik tarlasına uçtu.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazayı sürücü H.A. yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan G.A. (57) ve N.A. (81) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

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