Çorum'da milli birlik yürüyüşü

Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, trafiğe kapatılan Gazi Caddesinden "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları eşliğinde Atatürk Anıtı’na yürüdü.

KARDEŞLİK İÇİN ON BİNLER TEK YÜREK OLDU

Milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları ile birlikte Gazi Caddesi’nde vatandaşlara seslenen Vali Necmeddin Kılıç, milletin tek yürek olduğunu belirterek, "Bu topraklardan bizi çıkarmak isteyen, yok etmek isteyen, bizi köleleştirmek isteyen bizi Akdeniz’in karanlık sularına gömmek isteyen, bize tahammül edemeyen karanlık güçler karanlık eller, karanlık odaklarınmaşalarına Çorum meydanından sesleniyorum.





''BU MİLLET TEK BİLEKTİR''

Bu millet köylüsüyle, kentlesiyle, yaşlısıyla, genciyle bir bütündür. Bu millet Alevisiyle, Sünnisiye, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Laz’ıyla bir bütündür. Bu millet tek yürektir. Bu millet tek bilektir" dedi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Ellerinde Türk bayrakları ve terörü lanetleyen dövizler taşıyan vatandaşlar, yol boyunca attıkları sloganlarla terör saldırılarını kınadı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk Anıtı’nda şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Yürüyüşte, 15 Temmuz’daki darbe girişimi, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları ile vatan savunmasında şehit olanlar için dua edildi.