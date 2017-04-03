Çorum'da okul müdürü öğrencisiyle davalık oldu

Çorum'da bir ilkokulun müdürü Gökhan K'ya ait okul bahçesinde park halindeki aracın sol tarafı, 30 Eylül 2016 tarihinde, ilçedeki bir lisenin 2'nci sınıfında eğitim gören kız öğrenci Z. K. tarafından cam parçasıyla çizildi.

Olayı öğrendikten sonra okul müdürünün yanına giden öğrencinin babası Ali Osman K, aracın tadilat masraflarını karşılayacağını beyan ederek okul müdüründen şikayetçi olmamasını istedi.

PARAYI ALAMAYINCA MAHKEMEYE GİTTİ

Aracının onarım masrafının uzun süredir karşılanmadığı iddiasıyla okul müdürü Gökhan K. tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından öğrenci hakkında "mala zarar verme" suçundan iddianame hazırlandı. Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanması, sanığın suç işlediği tarihte 15 yaşında olması nedeniyle de ceza indirimine gidilmesi talep ediliyor.

Lise öğrencisi, duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından hakim karşısına çıkacak.

KIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Öğrencinin babası Ali Osman K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları yüzünden kızının psikolojisinin bozulduğunu ve eğitimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

"6 BİN LİRALIK SENET ALDI"

Aracın tadilat masraflarını karşılayacağını belirtmek için okul müdürüyle görüşmeye gittiğini anlatan Ali Osman K, "Müdür beyle görüşmeye gittiğimde davadan vazgeçeceğini söyleyerek benden 6 bin liralık senet aldı. Bu senedi alırken de 'senetten kimsenin haberi olmayacak, bunu hiçbir zaman dile getirmeyeceksin' demesine rağmen davadan vazgeçmedi. Kendisine, 'nereye istiyorsan gidelim, aracı yaptıralım' diyorum kabul etmiyor. 'Senedi verdim, davadan vazgeç' diyorum vazgeçmiyor. Ne yapacağımı bilemez durumdayım. Bana, '6 bin lira getir, senedini vereyim' diyor. Ben tüm masrafları karşılamaya hazırım zaten. Elinde 6 bin liralık senedim bulunmakta. Yeter ki davadan vazgeçsin." ifadelerini kullandı.

Olayın, aracın okulun bahçesine park halinde olduğu esnada gerçekleştiğini dile getiren Ali Osman K, "Öğrencilerin eğitimde olduğu esnada aracın okul bahçesinde olması da bizleri ayrıca düşündürüyor. Sonuçta bunlar LPG'li araçlar. Allah göstermesin, inşallah olmaz ama eğer ki araç patlar ve orada eğitim gören çocuklar yaralanır veya daha kötü sonuçlar ortaya çıkarsa bunun vebalini kim ödeyecek?" dedi.

MÜDÜRÜ MAHKEMEYE VERECEK

Ali Osman K, kızının psikolojisini bozduğu için okul müdürü hakkında hukuki mücadele başlatacağını da sözlerine ekledi.