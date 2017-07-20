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Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

20.07.2017 - 19:55
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Alaca çevre yolundaki kavşakta, Musa Aşık'ın kullandığı 33 FT 860 plakalı tur otobüsüyle sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KRD 51 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada otomobil ikiye bölünürken kontrolden çıkan otobüs tarlaya düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otomobildeki Hüseyin, Gürsel ve Hatice Uçar olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

33 YARALI

Otobüsteki 36 yolcudan 33'ü yaralandı. Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 11'i, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı. Otobüstekilerin Karadeniz gezisinin ardından Adana'ya döndükleri öğrenildi.

Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

Çorum'da otobüs ile otomobil çarpıştı

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