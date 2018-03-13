Çorum'da otobüs kazası: 6 ölü

İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsü saat 06.00 sıralarında Çorum'un Osmancık İlçesi'nde park tıra çarptı.
6 ÖLÜ 19 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs alev aldı.
İtfaiye ekipleri ise yanan araçlara müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sonrası otobüs şoförünün uyuya kaldığı iddiaları da ortaya atıldı.