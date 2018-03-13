Çorum'da otobüs kazası: 6 ölü

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında, gümrük kaçağı 100 paket sigara ve 370 telefon ele geçirildi.

Hakkari'de terör ve kaçakçılıkla mücadele

Adı uzun zamandır birlikte anılan genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi

Miray Daner ve Kubilay Aka gecelerde

İstanbul Kasımpaşa'da, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mina Başaran en son nişanlısını aradı

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BM'den içeriği ürperten Arakan raporu

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Arakan'da uydu görüntülerine göre en az 319 köyün kısmen veya tamamen imha edildiğini açıkladı.