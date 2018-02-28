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Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 28.02.2018 - 08:54..
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Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Sungurlu OSB yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suriyeli Hüseyin Ahmed (27) yönetimindeki 01 SAA 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz sürücü burada doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

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