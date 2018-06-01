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Çorum'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2018 - 18:51..
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Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Sungurlu'dan Delice istikametine seyir halinde olan H.D. (55) yönetimindeki 35 PKZ 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak devrildi.

YARALILAR TEDAVİDE

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Jameika uyruklu Amerikan vatandaşı Cherrly T. Samuels (48) adlı kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'da otomobil takla attı: 2 yaralı

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