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Çorum'da para nakil aracı devrildi

Para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çevreye saçılan paralar ise görevliler tarafından toplandı.

DHA | 11.05.2018 - 21:20..
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Mecitözü Elvançelebi mevkiinde bir bankaya ait parayı taşıyan Bayram İncesu yönetimindeki 34 FK 1339 plakalı zırhlı nakil aracı, Elvan Çelebi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

PARALAR TARLADAN TOPLANDI

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bayram İncesu ve Serkan Çil, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum'da para nakil aracı devrildi

Çevreye saçılan paralar ise görevliler tarafından toplandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Çorum'da para nakil aracı devrildi

Çorum'da para nakil aracı devrildi

Çorum'da para nakil aracı devrildi

Çorum'da para nakil aracı devrildi

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