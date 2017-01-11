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Çorum'da park kavgası: 2 yaralı

Çorum'da park yeri meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA | 11.01.2017 - 19:29
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Çorum'da park kavgası: 2 yaralı

İnönü Caddesi'nde otomobilini park eden Muhammed K. (35) ile cadde iş yeri bulunan Bahri A. (50) arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed K'nin, üzerindeki tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu esnaf Bahri K. bacağından, kaldırımdan geçen Hasan K. de seken kurşunla başından yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan Muhammed K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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