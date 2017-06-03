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Çorum'da polisi alarma geçiren not

Bir apartmandan atıldığı tahmin edilen ve üzerinde "Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı bulunması üzerine polis harekete geçti.

03.06.2017 - 00:06
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Gazi Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişi, üzerinde, "Yardım edin. 7. kattayım. Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı buldu.

Çorum'da polisi alarma geçiren not

Durumun 115 Polis İmdat Hattı'na bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarcı vatandaşla görüşen polis, cadde üzerindeki yüksek katlı binalarda inceleme yaptı. Binaların 7. katındaki dairelerde oturanlarla görüşen ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Çorum'da polisi alarma geçiren not

Notun bir çocuk tarafından yazılmış olabileceğini tahmin eden ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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