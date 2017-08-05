taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

Bayat İlçesi'nde dün akşam başlayan şiddetli yağmur, sele dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

05.08.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çorum Bayat  İlçesi'nde Yatukçu Mahallesi’ne yoğun olarak yağan yağmur, sele yola açtı.

İlçenin dağlık bir alanda bulunması sebebiyle yağmur suları toprakla buluşunca ilçe çamur deryasına döndü.

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

10 EVİ SU BASTI, ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Sel suları kaldırım taşlarını söktü 10 evi su basarken,1 traktör, 5 otomobil çamura saplanarak büyük hasar gördü. Bayat Belediye Başkanı Akrem Ünlü, “Aniden bastıran şiddetli yağmur birden sele dönüştü. İlçenin sokakları sel suları ile birlikte çamur deryasına döndü. İlk belirlemelerimize göre 10 evi su basmış durumda. Bazı araçlar da büyük hasar gördü" dedi.

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

Çorum'da şiddetli yağmur sele dönüştü

İlginizi Çekebilir
Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu
Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma 270 kök hint keneviri söktü
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde bir hayvan çiftliğine yapılan baskında 270 kök hint keneviri ele geçirildi.
Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü
Küçükyalı'da asfaltlama çalışması yapan kamyonun yola asfalt döktüğü sırada çökme meydana geldi.
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
Merzifon ilçesinde şarampole devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

66
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

43
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

97
Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

37
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

52
Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

92
Paris'te Neymar formaları tükendi

Paris'te Neymar formaları tükendi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM