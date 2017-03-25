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Çorum'da silahlı kavga: 12 yaralı

Çorum’da sosyal medyada tartıştıktan sonra mahallede buluşan üç gencin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı.

25.03.2017 - 21:31
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Çorum'da silahlı kavga: 12 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Sezai Ç. (22), Velican T. (20) ve Uğurcan K. (21), sosyal medyada tartıştıktan sonra ellerinde pompalı tüfekler, bir apartmanın önünde buluştu. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı çatışmaya dönüştü.

ÇEVREYE ATEŞ ETTİLER

Gençler, rastgele çevreye ateş etti. Bu sırada gençlerden biri apartmandaki bir evin balkonuna çıkarak ateş etmeye devam etti.Silahlardan çıkan saçmalar, çevredeki insanlara ve otomobillere isabet etti. Olayda Sezai Ç. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 12 yaralı

OLAYDA YARALANANLAR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Sezai Ç., Zülfiye G. (32), Seval G. (57), Şehri A. (56), Eyüp Vural G. (6), Şehriban S. (52), Nevin T. (51), Satı S. (53), Yusuf Berk Ü. (14), Rukiye T. (26), Gülüruf S. (47) ve Hasan Umut T., ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum'da silahlı kavga: 12 yaralı

Yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri de acil servis önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Velican T. ve Uğurcan K.'yı gözaltına aldı.

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