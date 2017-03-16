Çorum'da tır ile minibüs çarpıştı

Zülkif İ. (34) yönetimindeki 01 TN 675 plakalı tır, çevre yolu terminal kavşağında, Hamza Yadigar'ın (56) kullandığı 19 M 5707 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenen minibüs sürücü Yadigar ile yolcular Hatice Gültekin (34), Zehranur (30) ve Ercan Almancı (33), Dilek Arslan Alkoç (33), Gökçe Akdeniz (20), İrem Yılmaz (24), Selahattin Tilki (35), Serap Demirel (25), Yeşim Sarı (44), Sevil Aydınlı (33), Aysun Kısa (29), Yener Özalp (45) ile Beste Yeşil (20) yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır şoförü Zülkif İ., polis tarafından gözaltına alındı.