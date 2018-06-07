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Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır orta refüje yan yattı. 100 metre sürüklenen tır, bariyerleri yerinden söktü.

İHA | 07.06.2018 - 21:22..
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Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 36 FL 701 plakalı karayollarına ait lastik ve demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

YARALI TEDAVİYE ALINDI

Bariyerleri yerinden söken tır daha sonra refüje yan yattı. Demir bariyerlerin yola düşmesiyle Sungurlu-Kırıkkale karayolu geçici bir süre trafiğe kapanırken, kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı



Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı



Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

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