Çorum'da traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı

Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Baktat kavşağında meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi tedevi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve kavşaktan dönmeye çalışan Salih Tatlılıoğlu yönetimindeki 18 DE 637 plakalı traktör ile aynı istikamete seyir halinde olan Samet Şener yönetiminde 06 LM 237 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada ikiye bölünen traktör sürücüsü Salih Tatlılıoğlu ile otomobil sürücüsü Samet Şener ve otomobilde yolcu olarak bulunan Engin Durmaz, Mehmet Can Dönmez yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



