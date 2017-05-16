Çorum'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın desteğiyle yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi kapsamında son yıllarda yürütülen çalışmaların başarılı sonuç verdiği belirtildi.

YABAN HAYATI FOTOKAPANLARA YANSIDI

İl genelinde geyik, karaca, ceylan, tilki, çakal, ayı ve bazı kurt türlerinin popülasyonunda artış sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, özellikle Kargı, Laçin ve Osmancık ilçelerindeki ormanlık alanlar ile Çatak Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanlarının sayısında gözle görülür artış yaşandığı vurgulandı.

İşte fotokapana yansıyan yaban hayatı;



