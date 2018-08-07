Çorum'da zehir tacirlerine operasyon

Çorum'da narkotimler tarafından zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Bin 600 gram esrar maddesi ele geçiren narkotim ekipleri yakaladıkları iki kişiyi de tutuklayarak cezaevine gönderdi. Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için aralık vermeden çalışan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerişüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ARAÇTA ESRAR BULUNDU

Araçta yapılan aramada 15 gram fişekler halinde esrar maddesi bulundu. Sürücüyü ve yanındaki şahsı gözaltına alan narkotimler soruşturmayı derinleştirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 600 gram esrar maddesi daha ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.