Çorum'un 'Kapıcılar Kralı' 30 binaya bakıyor

Evli ve bir kız çocuğu babası 51 yaşındaki Ülgün, 2002 yılında işçi olarak çalıştığı temizlik firmasından ayrılarak kendi şirketini kurmaya karar verdi. Apartman, iş yeri ve ev temizliği yaptıkları şirkette çalıştığı dönemde edindiği tecrübelerin yanı sıra temizliğini yaptığı apartmanlarda oturanlarla kurduğu iyi ilişkiler ile kısa sürede iş almaya başlayan Ülgün, soyadını verdiği "Ülgün Temizlik" firmasında 4 kadına da istihdam sağladı.

YALNIZ KALINCA TÜM İŞLER ONA KALDI

Genellikle apartmanların bakımını yapan Ülgün, bir süre sonra yanında çalışan kadınların işten ayrılmasıyla yalnız kalmasının ardından tüm işleri tek başına yapmaya başladı.

Gazete ve radyolara verdiği ilanlar sayesinde 80 apartmanın kapıcılığını üstlenen Ülgün, uzun süre tüm apartmanların temizliğini yaparak, çöplerini toplayıp, apartman sakinlerinin gazete ve ekmeklerini aldı. Ailesine fazla zaman ayıramadığı için zamanla birçok apartmanın kapıcılığını bırakan Ülgün, 30 apartmanda işini tek başına yürütmeye devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde evine yakın apartmanları tercih eden Ülgün, okuma ve yazma bilmemesine rağmen gireceği binanın anahtarını, 63 farklı anahtarın bulunduğu halkadan tek seferde yanılmadan bulabiliyor.

Temizlik yaptığı bir apartmanda tanıştığı Cemal Önal'ın isteği üzerine kendisine de yardımcı olan Ülgün, Önal'a da kendi baktığı 9 apartmanın kapıcılığını devrederek para kazanmasına yardımcı oldu.

"GÜNDE 5 SAAT UYUYORUM"

Ülgün, 15 yıldır işini severek yaptığı için fazla yorulmadığını ve çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sabahları saat 06.30'da kalkıyorum. Apartmana gidince önce temizlik yapıyorum. Merdivenleri, koridorları, korkulukları, kapıları temizleyip, bazı yerleri yıkıyorum. Akşamları da çöpleri alıyorum. Şu anda toplam 30 apartmanın işini tek başıma yapıyorum. Gece saat 01.00'e kadar çalışıyorum. Günlük 5 saat falan uyuyorum. O da uyuyabilirsem. Bazı apartmanların mesafesi çok uzak. Aracım da olmadığı için günlük 20 kilometre yürüyorum."





"İŞİMİ BIRAKMAYACAĞIM"

İşini bırakmayacağını dile getiren Ülgün, "Ölene kadar apartman temizliğini yapacağım. Yapabilen varsa buyursun gelsin. Aylık kazancım çok şükür iyi. Allah bereket versin." diye konuştu.

Üzerinde taşıdığı anahtarların dikkati çektiğini belirten Ülgün, kendisini tanımayanların anahtarları görünce ne iş yaptığını sorduğunu ifade etti.

Bir gece işten dönerken dinlenmek için oturduğu parkta polislerin yanına geldiğini anlatan Ülgün, "Üzerimde çok fazla anahtar olduğu için benden şüphelendiler. Bazen lazım olduğu için üzerimde taşıdığım bıçak da vardı. Kapıcı olduğumu söyledim ama bana inanmadılar. Anahtarları ve bıçağı da aldılar. Ertesi gün çiçek ve tatlı ile emniyete giderek ilgili amire durumu anlattım, anahtarlarımı ve bıçağımı geri aldım." ifadesini kullandı.

BAŞKALARINA DA İŞ İMKANI SAĞLADI

Ülgün'ün yardımı ile kapıcılığa başlayan Cemal Önal da işini severek yaptığını belirterek, "Bu işi bana Dursun kurdu. Önce ciddiye almadım ama sonra karar değiştirdim. Gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra işe başladım. Yaklaşık 9 ay oldu ve şu anda 19 binaya, toplamda 205 daireye bakıyorum. Çok şükür kazancımız iyi. Dursun'un sayesinde yeni bir ekmek kapısı bulduk. Çalışma azmimiz var. İşimiz güzel. Ben öyle onur, gurur meselesi yapmıyorum." sözlerine yer verdi.

"İLK DEFA BÖYLE AZİMLİ BİR KAPICI GÖRDÜM"

Ülgün'ün oturduğu ve kapıcılığını yaptığı apartmanın sakinlerinden Ayşe Demir de Ülgün ailesinden çok memnun olduklarını söyleyerek, "Eminim diğer binalar da memnundur. Kendisiyle hiçbir sıkıntımız yok. İlk defa böyle bir kapıcı ile karşılaştım. İlk defa İşini böyle azimle yapan kapıcı gördüm. Hem komşumuz, hem kapıcımız. Komşu olarak da eşiyle beraber çok iyiler." değerlendirmesinde bulundu.