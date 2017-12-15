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Çorum’un sürekli değişen rakımı

Çorum’un rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu.

İHA | 15.12.2017 - 09:39..
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Farklı tarihlerde çekildiği anlaşılan fotoğrafların ilkinde Çorum’un rakımı 770 metre, ikincisinde 801 metre, son fotoğrafta ise 820 metre olarak görülüyor.

Çorum’un sürekli değişen rakımı

İl nüfusuna bakıldığında 1960 ile 1970 yılları arasında çekildiği tahmin edilen fotoğraflarda 770 olan rakımın 820’ye nasıl yükseldiği sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Çorum’un sürekli değişen rakımı

”RAKIM DEĞİŞİKLİĞİ ÖLÇÜM HATASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, rakım farklılıklarının daha önce insan gücüyle o gün ki teknoloji ile yapıldığını söyledi.

Deniz seviyesindeki yüksekliğin (rakım) bu yanlışlığı ölçüm hatası olarak kabullendiklerini dile getiren Sevcan, “O günkü şartlarda Çorum’un rakımını 770 olarak belirlemişler. Ama bugün ki gelinen teknoloji ve ölçümler neticesinde bölge olarak değişiklik göstermesine rağmen 800 metrenin üzerinde. Kimi yerde 805, kimi yerde 810 kimi yerde 820. Şu an orada yazan rakım doğru rakımdır. Bundan önceki belirlenen rakım yanlış rakımdır. Bunun nedeni de o dönemdeki ölçümdür. Bugün bu hatalar en aza indirilerek yapılan hassas ölçümler neticesinde bu olay çıkmıştır. Çorum bir yayladır. Yaylanın üzerinde yaşıyoruz.” dedi.

Çorum’un sürekli değişen rakımı

"TAŞIMAYLA YAPILAN ÖLÇÜMLERDE HATA YAPILIYORDU"

Rakım ölçümlerinde bugünün teknolojisiyle uydudan alınan GPRS ile çalışma yaptıklarını anlatan Sevcan, “Daha önce böyle bir şey yoktu. Belirli noktalar vardı. Onlardan taşıma suretiyle yapılıyordu. Bugün artık 34-35 uydudan veri alınarak ölçüm yapılıyor. Taşımayla yapılan ölçümlerde hata yapılıyordu.” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada 801 rakımıyla paylaşılan fotoğrafta yer alan Ayhan Karadağ, “10 yıl önce arkadaşlarla hatıra olsun diye fotoğraf çekinmiştik. 10 yıl önce 801 olan rakım şimdi 820 olmuş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilgim yok.” ifadelerini kullandı.

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