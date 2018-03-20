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Coşkun Sabah, Ayşen Gruda'dan özür diledi

Çoşkun Sabah, Twitter'da parodi Ayşen Gruda hesabından gelen mesaja 'Ayşen Gruda denen şey' diye yanıt verdi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 07:54..
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FF

Yavuz Bingöl’ün kayyum olarak görev yapmayı reddetmesinin ardından sanatçı Coşkun Sabah MESAM’a başkan olarak seçilmişti. Sabah göreve geldikten sonra verdiği röportajda 'yetkim olsa twitter'ı kapatırım' sözleriyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

"TWİTTER'DA YENİ DOĞMUŞ ÇOCUĞA BİLE KÜFÜR EDİYORLAR"

Twitter’dan kendini savunan ünlü müzisiyen, "Tweet ile ilgili haberimin içeriğini okumayan, sallıyor. Ben, Twitter sadece küfürlerin, hakaretlerin, iftiraların kol gezdiği, yeni doğmuş çocuğa küfredildiği, 8 tane önemli ve masum insanımızın uçak kazasından sonra binlerce hakaretin ve yürek soğutmanın yazıldığı bir mecrayı konuştum" mesajını paylaştı.

"AYŞEN GRUDA'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Bu sözlere Ayşen Gruda adına açılmış parodi hesaptan cevap gelince Coşkun Sabah "Ayşen Gruda denen şey..." diye tepki gösterdi. Gruda adına açılmış hesabın sahte olduğunu öğrenen Coşkun Sabah, ünlü oyuncudan böyle özür diledi: "Bu arada tek özürüm Ayşen Gruda'ya olur, çünkü ortaya kullandığı bir hoş olmayan ifadeyi bir iftiracı benim hesaba yönlendirmiş, ben direk bana yapılmış bir söylem olarak algıladım,zaten eski çalışma arkadaşım saygı duyduğum biri,bir mana veremedim, çok şaşırdım. Bu nedenle çok özür.."

Coşkun Sabah, Ayşen Gruda'dan özür diledi

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