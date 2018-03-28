Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah ikinci kez boşandı

20 yıldır evli olan Coşkun Sabah ve eşi Ceyda Sabah boşandı.1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah iki yıl önce eşi Coşkun Sabah'ın evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

COŞKUN SABAH BOŞANMAK İSTEMEMİŞTİ

Coşkun Sabah temyiz aşamasında davaya itiraz edip eşinden boşanmak istemediğini söyleyince dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulup davanın anlaşmalı değil çekişmeli boşanma olarak görülmesi için mahkemesine gelmişti.

BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen davaya taraflar avukatları ile birlikte katıldı. Gizli görülen duruşma 14.30'da başladı ve bir saat sürdü. Duruşmanın ardından taraflar birbirleriyle konuşmadı.