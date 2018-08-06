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Coşkun Sabah kafaları karıştırmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, yakından ilgilendiği Violetta ile klibini çekti.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 08:58..
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Coşkun Sabah, aylardır birlikte her görüntülendiklerinde “Klip çekeceğiz” diye açıklama yaptığı Ukraynalı modelle sonunda kamera karşısına geçti. Sabah, klip için Violetta ile kamera karşısına geçti. Şarkıcı, Ukraynalı modelle birkaç kez farklı mekanlarda objektife yansımış, her defasında “Klibimde oynayacak” demişti.

Coşkun Sabah kafaları karıştırmaya devam ediyor

"İSTANBUL'DA ANLAŞMIŞTIK"

İkili, Fethiye-Kayaköy’de çekilen klipte birlikte rol aldı. Sabah, şöyle konuştu: “Klipteki kız, birlikte görüntülendiğimiz Violetta. Onunla, 2 ay önce annesiyle İstanbul’a geldiğinde anlaşmıştık. Ama benim iş trafiğim yüzünden klibi 2 gün önce çekebildik.”

"PARASINI ALMAYA GELDİ"

Coşkun Sabah ve Violetta, geçen cuma Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Ukraynalı modeli iç hatlar CIP salonunda karşılayan Sabah, gazetecileri fark edince kendisini araca attı. Daha sonra araçtan inerek klip arkadaşını uğurlayan şarkıcı, konser için Kütahya’ya gittiğini belirtti ve ekledi: “Klip çekimimiz tamamlandı. Model arkadaşımız Ukrayna’ya uçuyor. Onu yolcu ettim. Klip parasını almaya geldi. Yanlış bir şey anlaşılmasın.”

Coşkun Sabah kafaları karıştırmaya devam ediyor

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