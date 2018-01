Coşkun Sabah’la boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan Ceyda Okay, Akmerkez’deydi.

"BEN GİDİYORUM COŞKUN KALIYOR"

Kendisine ev tuttuğunu ve 10 gün sonra taşınacağını söyleyen Ceyda Okay, “Coşkun Bey şu an yaşadığımız evde kalacak. Mal paylaşımı yapacağız. Nafakasını da düzgün bir şekilde ödüyor” dedi. Okay, parmağındaki yüzük için ise “Aksesuar olarak takıyorum” açıklamasını yaptı.