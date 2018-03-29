Cosplay nedir

Fimlerde, dizilerde gördüğümüz karakterlere özenmek gibi bir huyumuz var maalesef. Bunu başka bir boyuta taşıyıp ameliyat olanları bile gördü bu gözler...





Oyuncak bebek Ken'e benzemek için ciddi miktarda paralar harcayarak defalarca ameliyat olan Brezilyalı Rodrigo Alves'in öncesi ve sonrası

COSPLAY NEDİR

Tam da bunun gibi bir durum cosplay... Yani kostümler, aksesuarlar ve makyajlarla film kahramanlarına benzemeye çalışmak... Makyaj vloggerlarını anımsatsa da tam öyle değil. Cosplay tüm görüntüyü taklit etmek üzerine kurulu. Saç, makyaj, kostüm, aksesuar...



Bir cosplay örneği

METROBÜSTEKİ KADIN

Türkiye'de de fanları var ancak yalnızca özel organizasyonlarda bir nevi kostüm partilerinde rastlanabilecek bir etkinlikken geçtiğimiz hafta metrobüste bir kadın karşımıza çıktı. Hakkında sağlık sorunları olduğundan tutunda film setinden çıktığına kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimisi de işte tam olarak cosplayer olduğunu söyledi.

KORKACAK BİR DURUM YOK

Metrobüsteki kadının amacı neydi bilemiyoruz ancak böyle bir akımın olduğunu artık kabul etmekte fayda var. Karşımıza başka bir gezegenden birileri çıkmışcasına ürküp şaşırmadan önce bunların kostüm ve makyajla mümkün olduğunu hatırlayıp sakin olabiliriz. Şimdilik.

ASYA'DAN İTHAL HOBİ

Cosplay, İngilizce'deki Costume ve Play kelimelerinin birleşiminden üretilmiş bir kelime. Kostüm oyunu olarak açıklanabilir. Kelime kökeni İngilizce olsa da Japonya kökenli bir hobidir. Bu nedenle ilk çıkışı Animelere benzeme odaklıyken herhangi bir karaktere benzemeye çalışanları görmek mümkün.