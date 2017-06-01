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Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan beri görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar'ların karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu.

01.06.2017 - 01:28
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AS532 Cougar

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde  meydana geldi. Kuzey Irak’taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi’nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu.

Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar’lar tekrar Güneydoğu’ya döndü.

İkinci kaza, Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 29 Nisan 2003’te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Dün Şırnak’ta meydana gelen üçüncü kazada ise 13 askerimiz şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993’te karar verilen AS532’lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa’da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri’ne verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

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