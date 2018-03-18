taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

Üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapılan Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Buzları çözülen göle üzerine tehlikeye aldırış etmeden çıkan vatandaşlar ise halay çekti.

İHA | 18.03.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde bulunan Çıldır Gölü’nün havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 metre kalınlığındaki buzları kıyıdan çözülmeye başladı.

Her gün 100’lerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkmak için Tekirdağ ve Aydın’dan Ankara’ya, Ankara’dan Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden Çıldır Gölü üzerine çıktı.

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

Buzun çatırtısına aldırış etmeden telefonlarından açtıkları müzik önce göl üzerinde halay çeken vatandaşlar, ardından dans etti. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video de çeken vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde bu heyecanı yaşamak için 30 saatlik yolculuk yaptıklarını belirttiler.

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

"BU GÖLÜ GÖRMEK İÇİN 30-35 SAAT YOL ÇEKTİK"

Çok mutlu olduğunu ifade eden ve Kars’a Tekirdağ’dan geldiğini belirten Okan Keskin, “Bu gölü görmek için yaklaşık 30-35 saat yol çektik. Yani çözülse de, erise de buraya çıkacaktık. Dediğim gibi uzun yoldan geldik. Şuan bu riski göze aldık. Çok güzel her şey çok doğal bir ortam var. Kars gerçekten çok farklı bir coğrafyaymış. Ani’de çok güzel bir tarihi doku var. Herkesin gelmesi, görmesi gereken bir yer bence Kars” dedi.

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

Trakya’da böyle bir şey görmenin imkansız olduğunu hatırlatan Burak Yavuzcan, “Arkadaşlarımız önerisi üzerine geldik buraya, şuan bir nevi mayın tarlasının üzerindeyiz. Çok heyecan verici bir duygu, çünkü görevliler uyarıyor, ‘girmek tehlikeli’ diye bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu, Türkiye’de sayılı yerlerde yaşarsınız. En başta Doğu Ekspresi yolu muhteşem manzaralarla dolu, Kars ben bu kadar güzel bir şey beklemiyordum. Özellikle şu göl muhteşem bir detay” diye konuştu.

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

"BUZ KIRILIYOR, ONLAR ALDIRIŞ ETMEDEN HALAY ÇEKİYOR"

Çıldır Gölü’nün buzların kırılmasına ve çözülmesine aldırış etmeden halay çeken kızlar ise görevlilere korkulu anlar yaşattı. Görevlilerinin uyarısına aldırış etmeden göl üzerine çıkan kızlar cep telefonlarıyla açtıkları müzikle halay çekip oynadılar. Daha sonra dansta eden kızlar, Aydın’dan Kars’a bu heyecanı yaşamak için geldiklerine dikkat çektiler.

Kars ve Ardahan illeri sınırında bulunan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde kış mevsiminde oluşan yaklaşık 2 metre kalınlığındaki buz tabakası, hava sıcaklığının artmasıyla çözülüyor. Kıyıları çözülerek açılan Çıldır Gölü, yine ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen vatandaşların ilk uğrak yeri de Çıldır Gölü oluyor. Kars Valiliği tarafından yaptırılan Kütük Ev’e gelen vatandaşlar burada hem eğleniyor, hem de dinleniyor.

Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler



Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmetçik Afrin merkeze girdi
20 Ocak'ta terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özel Kuvvetler, Komandolar ve ÖSO, Afrin ilçe merkezine girmeye başladı.
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Dersuvan köyüne geri dönüşler başladı.
Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi altına alınan Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu.
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi
Türk Silahlı Kuvveti'nin Tunceli'de yaptığı terör operasyonunda iki sığınak imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

40
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

32
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

28
Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

33
Mehmetçik Afrin merkeze girdi

Mehmetçik Afrin merkeze girdi

42
Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

7
Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın

Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM