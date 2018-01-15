Çözüm: Zencefil, turp ve limon

İşte sizi ve çevrenizdekileri rahatsız eden ayak kokusundan kurtulmanın püf noktaları:

Ayak kokusunun en yaygın sebebi, ayakların ıslanması. Ayakkabılarınıza ve çoraplarınıza ihtiyacınız olmadığında, ayaklarınızı düzenli olarak havalandırın. Ayrıca ayaklarınızı kuru tutmayı unutmayın. Gün boyu çorapla ayakkabı giyiyor ve ayaklarınızı düzenli olarak havalandıramıyorsanız; tasarlanan nem tutmayan çorapları tercih edin. Beslenmenizi ve vücut kokularınızı düşünün. Eğer kokan şey sadece ayaklarınız değil, vücudunuzun geri kalanı ise bu fark beslenmeden kaynaklanıyor olabilir.

DEODORANTLAR ÇÖZÜM OLABİLİR

Ayak kokusu olan insanlar arasında en yaygın beslenme sorunlarından biri de, çinko yetersizliği. Beslenmelerinde yeterince çinko almayanların, ayak kokuları çevreyi inanılmaz bir şekilde rahatsız edebiliyor. Ayakkabılarınızın içine deodorant sıkın. Ayaklarınız için ürünlere ilaveten ayakkabılara sıkılan deodorantlar da, ayak kokularını az da olsa önleyebilir. Ayaklarınızı günde en az bir kere bakteri önleyici sabunla yıkayın. Gerektiğinde deodorant kullanın. Koku azalacaktır. Ayaklarınızın kokusundan utandığınızda ve sorunu hemen geçirmek istediğinizde bu çabuk bir çözüm olacaktır.

OVARAK KOKUYU ÇIKARIN

Ayakkabılarınızı çorapla giyin. Spor ve topuklu ayakkabıları çorapsız giymek teri tutmalarına yol açar, bu da ayakkabının kokusunu artırıp ayaklarınızı etkiler. Ayakkabılarınızı kurulayın. Ayaklarınızı kurulayıp ardından terli ayakkabılar giyerseniz, yine hemen ayaklarınız kokar. Ayakkabılarınızı yeniden giymeden önce havalandırın. Ayaklarınızı ovalayın. Ayaklarınızı suya sokmanın yanı sıra, ayak kokusu sorununu azaltmak için onları ovalayabilirsiniz. Bu en iyi, güçlü bir kokusu olan doğal evde bakım ürünleriyle yapılır. Zencefil, turp ve limonun hepsiyle ayağınızı ovalayabilirsiniz.

YEŞİL VE SİYAH ÇAY

Tuzla yıkayın. Tuzlu su cildinizi kurutabilir, o yüzden ayaklarınızı tuzlu suda yıkarsanız ayaklarınızın nemini azaltabilirsiniz. Bu hızlı kokma eğilimlerini de en aza indirecektir. Duş aldıktan sonra ayaklarınızı ılık tuzlu su solüsyonuna sokun ama durulamayın. Hava geçiren ayakkabılar bulmaya çalışın. Eğer nemi içinde tutan ayakkabılar yerine hava alan ayakkabılar giyiyorsanız, ayak kokusu sorununu epey azaltmış olursunuz. Yeşil veya siyah çayla yıkayın. Ayaklarınızı sirkeyle yıkamak istemezseniz çaya sokma seçeneğini deneyebilirsiniz. Siyah çay en iyisi ama yeşil çayı da tercih edebilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİN

Sirkeyle yıkayın. Sorunu azaltmak için ayaklarınızı haftada birkaç defa sirkeye sokabilirsiniz. Bunu günün sonunda, hiçbir yere gitmeyeceğiniz zaman tercih edin. Ayaklarınızı yıkayın, iyice kurulayın ve çorap giyin. Ayakkabılarınızı düzenli olarak değiştirin. Aynı ayakkabıları her gün giymeyin. Giydiğiniz ayakkabıları düzenli olarak değiştirin ki, bir daha giydiğinizde kurumuş olsunlar. Daha ciddi bir sorun olmadığına emin olun. Bütün bunları yaptığınız halde sorununuz hala devam ediyorsa, bir tür ayak hastalığınız olabilir. Bir podiatriye gidip, kontrol ettirin.

AMELİYAT OLABİLİR

Başka ayak sorununuz olmadığını öğrenebilirsiniz ama durumunuz tıbbi çözümler gerektirecek kadar kötü olabilir. Ayak düzenine reçete edilebilecek çözümler arasında reçeteli güçlendirici antibiyotikler, etil alkollü alüminyum klorür, botoks hatta ameliyat içerebilir.