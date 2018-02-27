Crossfit nedir

Özellikle son 10 yılda ülkemizde spor salonları sayısının artmasıyla birlikte spora olan ilgi de bir hayli yükseldi. Günümüzde popülerliğini artıran bir antrenman programı da crossfit.

Fitness sporunun bir çeşidi olan crossfit, birden çok eklemin harekete geçtiği esneme, kardiyo ve ağırlık yoğunluklu, bütün vücudun çalıştırıldığı bir programdır. Crossfit programı temel olarak kişiye çeviklik, hız, güç ve esneklik kazandırır.

İLK BAŞTA POLİS VE İTFAİYECİLER İÇİN HAZIRLANDI

Crossfit, Amerikalı antrenör Greg Glassman tarafından bulunan ve ilk etapta California’nın Santa Cruz bölgesindeki polis ve itfaiye departmanlarında uygulandı. Daha sonra ise popülerliğini artıran program dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bugün ise dünyada 6 binin üzerinde crossfit salonu var.

Yüksek tempolu antrenman programı aslında birçok spor dalını içerisinde barındırıyor. Bu programın bu kadar popüler olmasını da sağlayan faktör çeşitliliği.

Halter teknikleri, jimnastik hareketleri ve atletizmin harmanlanmasıyla oluşan program her ne kadar zor olsa da bir o kadar da zevkli. Bu kadar çeşitli antrenmanın kişiye geri dönüşü ise güç, esneklik, hız, çeviklik, denge ve patlayıcı kuvvet.

CROSSFİT NASIL YAPILIR

Crossfit salonlarda birkaç kişi ile grup halinde yapılmaktadır. Grup halinde yapılması kişiye hem motivasyon vermekte ve daha eğlenceli bir hal almaktadır. Yapılan programda temel öncelik hareketlerin doğru ve belli bir süreyle yapılmasıdır.

Yüksek tempoda hızlı bir şekilde yapıldığı için kişide patlayıcı güç oluşturur. Bu antrenmanı salon dışında kendinizde evde ya da garajınızda yapabilirsiniz. Temel ekipmanları temin ettiğinizde bireysel olarak da crossfiti uygulayabilirsiniz.

ÖRNEK BİR CROSSFİT PROGRAMI

21 halter kaldırma-20 barfiks-10 ağırlık kaldırma-10 barfiks-10 ağırlık-8 barfiks ( 21 halter kaldırdıktan sonra, 20 tane barfiks çekiliyor. Hemen ardından 10 tane ağırlık kaldırılıyor ardından 10 barfiks ve tekrar 10 ağırlık kaldırılıp, son 8 barfiksle program bitiriliyor. Grup halinde yapılan programı en kısa sürede yapan kazanıyor.)