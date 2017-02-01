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Çubarov: Rusya Kırım'da baskılara devam ediyor

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Rusya’nın Kırım’da farklı düşünceye sahip olanlara karşı baskıları genişlettiğini söyledi.

01.02.2017 - 03:46
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Refat Çubarov

Başkent Kiev'de Bağımsızlık Meydanı’nda, yarımadada tutuklanan Kırım Tatar avukat Emil Kurbedinov’a destek eylemi yapıldı.

Çubarov, burada yaptığı konuşmada, Rusya’nın Kırım Tatarlarını mahkemelerde savunanlara baskı kurarak ezmeye çalıştığını belirtti.

Avukat Kurbedinov’a karşı sürdürülen takibatın baskıların genişletilmesi olarak nitelendiren Çubarov, “Rusya, uluslararası toplumun taleplerine cevap vermiyor. Rusya, Kırım’da farklı düşünceye sahip olanlara karşı baskılara devam ediyor. Rusya'nın hedefi, onur ve şerefini koruyan Kırım Tatarlarıdır. Rusya onları Kırım’dan atmak için her şeyi yapıyor. Şimdi sıra avukatlara geldi. İşgal şartlarında insanlara yardım etme imkanına sahip insanların sayısı az. Sadece birkaç kişi. Avukat Nikolay Polozov ve Emil Kurbedinov o insanların arasında bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Eyleme Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kırım Tatar Milli Meclisi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hukukçular ve aktivistler katıldı.

Geçen hafta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, yarımadada Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov'un avukatı Nikolay Polozov'u gözaltına almış, aynı gün içinde serbest bırakmıştı. Ertesi gün FSB’nin Kırım Tatarı avukatlardan Emil Kurbedinov'u gözaltına aldığı, ardından da avukatın tutuklandığı bildirilmişti.

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