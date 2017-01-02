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Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet, satrancın kumardan daha beter olduğunu savundu.

02.01.2017 - 11:28
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Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, satranç oynayan kişilerin, insanların en yalancısı olduğunu iddia ederek, "Oynayanlar lanetlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"OYNAYANA BAKAN DA DOMUZ ETİ YEMİŞ GİBİDİR"

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuşması şöyle:

"Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimei şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin"

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli İZLE

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