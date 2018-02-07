Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli dün, Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. Falcon Heavy’in ilk kez bir otomobil taşıması da uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı.

DAHA BÜYÜKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Falcon Heavy’in ilk uçuşu ile daha büyük roketler geliştirmek için SpaceX’e güç verdiğini belirten uzmanlar Musk’un Mars’a insanları gönderme hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

"KAFİRLERİN HEPSİ CAHİL"

Teknolojide bu tarz gelişmeler yaşanırken ve son olarak Falcon Heavy roketinin fırlatılmasının ardından Cübbeli Ahmet'in konuşması yeniden gündeme geldi. Cübbeli, uzay araştırmalarıyla ilgili yaptığı eleştiride "Kafirlerin hepsi cahil. Verin bana 100 bin dolar her şeyi söyleyeyim." demişti.

"MANYAK MANYAK İŞLER"

Hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında; " 'Mars'ta su var mı?' 'Et var mı-but var mı?' manyak manyak işler... Ben sana söyleyeyim, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Versinler bana 100 bin dolar her şeyi söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var hadiste var, bakmıyorlar ki salaklar... Aşağıyı halletmeden yukarı halledilir mi? Cahil cahil kafirlerin hepsi cahil." ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli'den uzay çalışmalarına tepki VİDEO