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Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Özel hayatı üzerinden Ahmet Hakan'a cevap veren Cübbeli Ahmet, "Öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi" dedi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 11:40..
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Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Nakşibendi şeyhinin protez kolunu öperken objektiflere yansıdı.

AHMET HAKAN: GERÇEK İSLAM BU DEĞİL

Kamuoyunda eleştirilerin hedefi haline gelen Cübbeli Ahmet'in fotoğrafını köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bu fotoğrafın anlattığı kıssadan benim çıkardığım hisse şudur:  Cübbeli Ahmet... Protezperestlik yaparak gayri İslami bir tutum sergilerken... Telefonla oynayan adam... Proteze karşı gayet İslami bir tavır takınmıştır. Kısacası... Gerçek İslam, telefonla oynayan adamın islamıdır. Ya da en azından bana öyle gelmektedir." yorumunda bulundu.

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

CÜBBELİ AHMET'İN CEVABI

Hürriyet yazarı Hakan'ın bu yorumuna Cübbeli Ahmet'ten yanıt gecikmedi.

"AHMET HAKAN'IN ÖPTÜKLERİNDEN..."

Twitter hesabından cevap veren Cübbeli Ahmet, "Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

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