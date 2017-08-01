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Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrılışının ardından Cübbeli Ahmet Twitter'dan nefret kustu.

01.08.2017 - 13:20
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Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliliğini talep eden dilekçesini sundu. Dün akşam yürürlüğe konulan dilekçe ile Görmez emekliye ayrıldı.

Görmez'in emekliliğinin ardından emekliliğin erken olduğu, yerine gelecek kimsenin kim olacağı gibi konular tartışılırken Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de, Twitter'dan verdiği mesajında Mehmet Görmez'e saldırdı.

"BUNDAN TEHLİKELİSİ GELMEMİŞTİR..."

Ünlü, paylaşımında; "Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin." ifadelerini kullandı.

Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

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