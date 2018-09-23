Cudi Dağı, 21 yıllık çalışma sonucu tünellerle aşıldı

Adı bugüne kadar terör, çatışma ve operasyon ile anılan Cudi Dağı, tünellerle aşılmış oldu. Araç geçişine açılan tünellere, 1 Ekim 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı verilmişti.

45 DAKİKALIK YOL 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Şırnak'ta, adı terör olaylarıyla anılan Cudi Dağı'ndan açılan ve Cizre, Silopi ile Şırnak'ı birbirine bağlayan 2 tünel, yaklaşık 21 yıl aradan sonra faaliyete alındı. Tünellerin resmi olmasa da fiili olarak hizmete açılmasıyla Cizre ve Şırnak arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya indi.

İKİ TÜNELİN YAPIMI TAMAMLANDI

Şırnak ile Cizre arasından geçen Kasrik Deresi üzerinde yapılması planlanan ve mevcut kara yoluyla birçok köyü sular altında bırakacak Cizre Barajı nedeniyle Cudi Dağı'nda tünellerin açılması, 1997'de ihalesinin yapılmasıyla başlamıştı. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra biri 700, diğeri 800 metre uzunluğundaki 2 tünel tamamlandı. Tünellerden biri açılırken, diğeri ise yol bağlantısına yönelik çalışmalar nedeniyle henüz hizmete alınmadı.

ESKİSİNE GÖRE DAHA GENİŞ VE DAHA GÜVENLİ

İnşaatı sırasında birçok kez terör saldırısı gerçekleştirilen tünellerin yapımında kullanılan iş makineleri ateşe verilmişti. Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında yapımı tamamlanan, 700 ve 800 metre uzunluğunda 2 tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğunda 1 viyadük de tamamlandı.

Açılan yolla birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometrede 37 kilometreye, süre ise 45 dakikadan 15 dakikaya indi. Eskisine göre daha geniş ve güvenli olan yolda kaza oranının da en aza ineceği belirtildi.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

Cudi Dağı'nın altından geçen, Şırnak ve Cizre ile Şırnak ve Silopi arasındaki uzaklığı kısaltan yeni yoldaki tünellerle Şırnak- Cizre yolunun güvenliği sağlandı. Tünellere, 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı verilmişti.

TÜNELLERE PKK SALDIRILARI

Cudi Dağı'nın tünellerle aşılmasını sağlayan yolların yapımı sürerken, çalışmalar, terör saldırılarıyla PKK tarafından engellenmek istenmişti. Yapımı yaklaşık 21 yıl süren Şırnak- Cizre yoluna geçen süre içinde yapılan terör saldırıları şöyle:

- Şantiyeyi 2 Mayıs 2010'da basan PKK'lı teröristler, yakıt tankı ile araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar. Şoförlerin fark etmesiyle olası facia son anda önlendi.





3 DOZERİ ATEŞE VERMİŞLERDİ

- Şantiyeyi 23 Temmuz 2011'de basan teröristler 3 dozeri ateşe verdi.

- Şantiyeye 9 Ekim 2011 tarihinde gece baskın düzenleyen PKK'lı teröristler, 1 iş makinesini ateşe verdi.

- Şantiyeyi 30 Ağustos 2012'de basan PKK'lılar, 1 aracı ateşe verip, 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan işçi daha sonra serbest bırakıldı.

ÇALIŞMALAR YAKLAŞIK 1 YIL DURMUŞTU

- PKK'lı teröristler tarafından 20 Ağustos 2015'te düzenlenen saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık 1 yıl durduruldu.

- Teröristlerce 1 Ekim 2017'de yapılan saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile güvenlik korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.