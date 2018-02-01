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Cudi Dağı eteklerinde artık nergis yetişiyor

Adı hep terörle anılan Şırnak Cizre'de artık nergis çiçekleri yetişiyor.

DHA | 01.02.2018 - 19:09..
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Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü program kapsamında, Cudi Dağı eteklerinde, 15 farklı noktaya, 4 farklı cinsten oluşan nergis ekimi yapıldı.

"CİZRE İÇİN KÜLTÜREL BİR DEĞER"

Bu çerçevede Dicle Nehri ile Cudi Dağı arasındaki bölgede nergis bahçesi oluşturuldu. Nergislerin ekildiği bahçeyi ziyaret eden Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, yürütülen proje hakkında görevlilerden bilgi aldı. Nergis çiçeklerinin Cizre'nin kültürel bir değeri ve doğal zenginliği olduğunu belirten Arıcan, "Cizre için kültürel bir değer, doğal zenginlik olan nergis çiçeğini hem korumak, hem de tanıtmak amacıyla proje başlattık.

Cudi Dağı eteklerinde artık nergis yetişiyor

"MART AYINDA FESTİVAL DÜZENLEYECEĞİZ"

Nergis çiçekliğini geliştirerek istihdam yaratırken, doğal nergis çiçeğini de Türkiye ve dünya da tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede mart ayında bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Cudi Dağı eteklerinde artık nergis yetişiyor

Cizre yöresinde, Nuh Peygamber'in büyük fırtına sonrası gemisinin Cudi Dağı'na indiğinde beraberinde getirdiği nergis çiçeği tohumlarını toprağa serptiğine ve nergis çiçeğinin buradan dünyaya yayıldığına inanılıyor.

Cudi Dağı eteklerinde artık nergis yetişiyor

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