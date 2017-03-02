Cudi Dağı'na PKK sığınaklarına operasyon

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, bölücü örgüte yönelik 26 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Cudi Dağı Bölgesi Cizre -Soğukpınar Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

SIĞINAKLAR TESPİT EDİLDİ

Operasyonda Soğukpınar Mahallesi'nde örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 16 büyük tüp, 11 küçük tüp, 2 akü ile çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları aralıksız sürüyor.



