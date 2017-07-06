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Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Turgut Aslan darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurularak yaralanmış ve hayata tutunmayı başarmıştı.

06.07.2017 - 13:30
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Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

TURGUT ASLAN'A ZİYARET

Bu kapsamda Cuhmurbaşkanı Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

Bunun yanı sıra Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş'ü, 15 Temmuz gazisi Yaşar Demiral'i de ziyaret etti.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti VİDEO

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 
(Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan)

DARBECİLER BAŞINDAN VURMUŞTU

Turgut Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulmuş, hatta darbeciler onun öldüğünü zannetmişti. Fakat Aslan hayata tutunmayı başarmıştı.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 
Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 

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