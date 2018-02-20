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Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Show TV'de dün akşam yayınlanan Çukur dizisinin bir sahnesinde trafik polisinin azarlanması tepki topladı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 13:05..
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Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur'un dün akşam yayınlanan 17. bölümündeki bir sahnede, diziye yeni katılan polis amiri trafik magandalığı yapıyor. Makaslar atarak ilerleyen aracı bir trafik polisi tarafından durduruluyor.

"HARİTADAN YER SEÇ"

Kendisini durduran trafik polisine sinirlenen amir de ehliyet ve ruhsat isteyen polise "Haritadan yer seç" sözleriyle fırçalıyor.

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

SHOW TV SAHNEYİ SİLDİ

İşte bu sahne sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Tepkilerin ardından bu sahne kanalın web sitesinden silindi.

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret ViDEO

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

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