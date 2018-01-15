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Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bülent Alp'in cenazesi memleketine gönderildi.

DHA | 15.01.2018 - 12:15..
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Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

Terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Bülent Alp için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi.

Geniş bir katılımın olduğu tören, saygı duruşuyla başladı, daha sonra şehit Alp'in özgeçmişi okundu.

DUALAR, TEKBİRLER...

Duaların okunmasının ardından şehit Alp'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'nın Kozanlı ilçesine uğurlanmak üzere askerlerin omuzlarında tekbirler getirerek askeri ambulansa konulup Van'a gönderildi.

Çukurca şehidi Bülent Alp tekbirlerle uğurlandı ViDEO

Şehit Bülent Alp'ın bekar olduğu belirtildi.

Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

ADANA'DA SON GÖREV

Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp (21), Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Alp'in naaşı Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi morgundan alınarak önce Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği Hacıbeyli Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

DUYGUSAL ANLAR...

Şehidin kalp hastası olan babası Mahmut Alp, yakınları ve sağlık görevlileri eşliğinde törenin düzenlendiği alana geldi. Anne Müşerref Alp ise "Kuzum, oğlum" diyerek gözyaşı dökerken şehidin kardeşi Çiğdem ise güçlükle ayakta durabildi.

Adana Müftüsü Hasan Çınar, cenaze namazına kadınların da katılabileceğini belirttikten sonra namazı kıldırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

AMERİKA BESLEMESİ TERÖRİSTLER...

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının, Amerika menşeili füze ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

Çukurca şehidi tekbirlerle uğurlandı

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