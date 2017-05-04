Çukurca'da 2 PKK'lı öldürüldü

Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine sızmaya çalışan bir grup terörist, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Çatışma sonrası 2 PKK'lı öldürülürken, 1'i ağır 7 asker yaralandı.

"1'İ AĞIR 7 ASKER YARALANDI"

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakkari' nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bir grup PKK'lı tespit edildi. Süper kobra ve savaş uçaklarıyla 8 hedef vurulurken 2 PKK lı öldürüldü. Çıkan çatışmalarda 1' i ağır olmak üzere 7 asker yaralandı."