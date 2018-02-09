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Çukurca'da bir asker şehit oldu

TSK, Hakkari Çukurca Zer Tepe Üs Bölgesi'nde teröristlerin roketle saldırması sonucu bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

AA | 09.02.2018 - 19:30..
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Çukurca'da bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TSK'den yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi: "9 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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