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Çukurca'da bir şehit

Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi.

03.07.2017 - 09:22
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Çukurca'da bir şehit

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Detaylar gelecek...

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