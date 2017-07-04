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Çukurca'da PKK'lı teröristlerden saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yapılan roketatarlı saldırıda 3 asker yaralandı.

04.07.2017 - 19:12
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinin güneyinde bulunan Kuzey Irak Kulika Tepe'den PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 3 asker yaralanırken, düzenlenen hava harekatında ise 9 PKK'lı terörist öldürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği Çukurca'nın Güvendağı bölgesinde yaşanan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesi güneyi Kuzey Irak Kulika Tepe güneyinden bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bölgeye sevk edilen İHA ile Kulika Tepe güneyinde 3, Karasu güneyinde 6 olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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