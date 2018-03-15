Çukurca'da polis vatandaşla el ele

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçede şenlik düzenlendi.

BİN 500 KİŞİ KATILDI

Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin 500 kişilik yemek dağıtılan şenlikte polis, vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti. Şenlikte çuval yarışması yapıldı ve yumurta tokuşturuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı açıklamada, ilçeye atandıktan sonra bölgenin sözlü tarihini araştırdıklarını söyledi.

"İNŞALLAH GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ"

Bu kapsamda bölge halkının "Zippe" olarak adlandırdığı şenliği, 30 yıllık aradan sonra ilk defa düzenlediklerini belirten Ayca, "Bu etkinlik bize çok büyük mutluluk verdi. İnşallah geleneksel hale getireceğiz. Amacımız bu kültürü yeni nesle öğretmek." dedi.

Etkinliğe katılan 59 yaşındaki Hacı Yanar da "zippe"nin kışın bitmesi ve baharın gelmesi anlamını taşıdığını ifade etti.

Uzun yıllardır bu etkinliğin düzenlenmediğini dile getiren Yanar, bölge kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan Kaymakam Ayca'ya teşekkür etti. Şenliğe, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da katıldı.