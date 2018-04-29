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Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

Hakkari'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 'foto safari' düzenlendi.

DHA | 29.04.2018 - 11:49..
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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf sanatçıları, bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı. Sanatçılar, gördükleri karşısında büyülendiklerini belirtirken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçenin artık terörle değil, güzelliklerle anılmasını istediklerini söyledi.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

ÇUKURCA'NIN İMAJI DEĞİŞİYOR

​Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, farklı bir etkinlikle gündeme geldi. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçeye 7 ay önce gelen Kaymakam Temel Ayca, bir taraftan ilçenin çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için çalışmalara başladı. Bu amaçla da düzenlediği 'foto safari' programıyla Türkiye genelinden fotoğraf sanatçılarını ilçeye davet etti.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

0 NOKTASINDA FOTOĞRAF YARIŞI

Yaklaşık 1 ay önce kaymakamlık tarafından yapılan duyurular üzerine 5 günlük program için Çukurca'ya gelen fotoğraf sanatçıları, ilçenin güzelliklerine hayran kaldı. Sanatçılar, bir zamanlar çatışmaların yaşandığı sıfır noktada gezerek fotoğrafı çekmeye başladı. Uygun ışık ve doğru açı kollamaya çalışan yüzü aşkın fotoğraf sanatçısı, birbirleriyle yarıştı.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

BEĞENİLEN FOTOĞRAFLAR ÖDÜL ALACAK

Fotoğraf sanatçıları dağ taş demeden bölgeyi gezerken, kaymakamlık ve belediye ekipleri ise Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın da desteğini alarak her türlü imkanı sunmaya çalıştı. 
Çekilen fotoğraflar, kaymakamlık tarafından oluşturulan juri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek fotoğraflar, ödüllendirilecek.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

SANATÇILAR EVLERDE MİSAFİR EDİLDİ

Konaklama imkanın kısıtlı olduğu ilçede kaymakamlık, gelen misafirler için en büyük desteği ise ilçe halkından aldı. 2 misafirhane dışında otelin olmadığı ilçede vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf sanatçılarını evlerine götürerek misafir etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca, Doğu- Batı kardeşliğini pekiştirilmesi için bunu yaptıklarını, durumdan hem vatandaşların, hem de gelen misafirlerin memnunluk duyduklarını söyledi.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

"ÇUKURCA ARTIK TERÖRLE ANILMASIN"

Çukurca'nın artık terörle anılmasını istemediklerini de belirten Kaymakam Ayca, her yıl fotoğraf yarışması ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: 
"Çukurca'ya geldikten bir ay sonra böyle bir organizasyon düzenlemeye karar vermiştik. En uygun ayın da nisan ayı olduğunu düşündük. Bu mevsimde buranın doğası çok güzel. Tek endişemiz ise gelecek kişiler çok olursa, nasıl barındıracağız endişesiydi. Onu da ilçe halkı ile çözdük ve gelen fotoğraf sanatçılarını evlerde misafir ettik. Bir kısım fotoğrafçılar şu anda yereldeki halkın evinde kalıyorlar. Doğu- Batı kardeşliğini tesis etmeye çalışıyoruz. Yarışma 5 gün sürecek. Her gün rafting, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı gibi aktiviteler olacak. 2 Mayıs'ta güzel bir yemek şenliğimiz olacak. Yöresel yemekleri fotoğrafçılara sunacağız. Amacımız, sadece fotoğraf çektirmek değil. Aynı zamanda buranın kültürünün bilinmesini ve güzelliklerin tanıtılmasını istiyoruz ve dolayısıyla doğasının güzelliğini, insanların misafirperverliğini bu vesile ile tüm ülkemize, herkese duyurmak istiyoruz."

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'



TAŞ EVLER RESTORE EDİLECEK

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise ilçede bulunan tarihi taş evlerin restore edilmesi için ilçeye geldiklerini ve düzenlenen etkinliğe de destek verdiklerini söyledi.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

Demir, "Çukurca kalesinin eteğinde olan tarihi taş binaların restore edilerek hem buraya değer katma, hem de tarihi bugüne getirme noktasında idare olarak buraya finansman sağladık. Düzenlenen fotoğraf safarisinin olumlu bir etki bırakacağını umut ediyorum. Gelen katılımcılar iyi fotoğrafçılar. Bu tabiat güzellikleri ile beraber bunun doğa turizmi kapsamında güzel fırsatlar da sunuyor." dedi.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'



Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'

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